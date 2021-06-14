В Пскове снимают второй сезон остросюжетного сериала «Первый отдел»
С 14 по 16 июня в Пскове снимают серию второго сезона «Первый отдел». Об этом сообщает телеграм канал «Псков постъядерный»
Режиссёром, как и в первом сезоне, стал Денис Нейманд, который до этого снял сериалы «Город особого назначения», «Северная звезда», «Апперкот для Гитлера» и «Башня:Новые люди».
Главную роль в сериале "Первый отдел исполняет Иван Колесников. получивший известность благодаря фильмам "Движение вверх", "Белая гвардия" и "Союз спасения".В рамках подготовки к роли актёр ездил в Следственный комитет и присутствовал при задержаниях и допросах, чтобы лучше представлять себе работу сотрудников федерального государственного органа.
Остросюжетный детектив создаётся для НТВ. Если постараться, то на улицах Пскова в эти дни можно будет встретить актёров, но, скорее всего вы их даже не узнаете.
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