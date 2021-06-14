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Дмитрий Шахов: Действия псковской власти во время пандемии были взвешенными и выверенными

Омбудсмен поддержал действия псковских властей в широком информировании граждан о необходимости вакцинации. Фото администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 14 июня, провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации. На ней были рассмотрены итоги работы омбудсмена за год и проанализирована ситуация в части соблюдения прав и свобод граждан в Псковской области.

Участники встречи обсудили рассмотрение омбудсменом отдельных обращений граждан, при этом особое внимание было приковано к взаимодействию Уполномоченного с органами власти Псковской области. Особое внимание уделили ограничительным мерам, введенными в регионе в период распространения новой коронавирусной инфекции, и отношением к ним жителей. Дмитрий Шахов отметил, что Псковская область прошла этот непростой период успешно, все  действия региональной власти были взвешенными, выверенными и соответствовали тем полномочиями, что определены Конституцией России и федеральными законами, подчеркнул он.
 
Кроме того, омбудсмен отметил, что ему импонирует решение псковских властей о широком информировании граждан о необходимости вакцинации, как одного из способов защиты от коронавирусной инфекции.

«Защита конституционного права на жизнь является одной из главных задач органов власти. Одним из таких способов сейчас является вакцинация. Понятное дело, что эта процедура добровольная, но наши жители должны понимать, и мы это разъясняем людям, в том числе и „ковид-диссидентам“, что это не только ваше право, но это защита вашей семьи и детей, близких и окружающих. Если не будет сохранена жизнь человека, то все остальные права и свободы никому не будут нужны. И то, что вы сейчас находите различные способы стимулировать жителей нашей области на прохождение добровольной вакцинации от COVID-19, дорогого стоит, и это надо приветствовать», — сказал Дмитрий Шахов и со своей стороны обозначил полную поддержку этих мероприятий.
 

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