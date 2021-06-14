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Ребята из Пустошки обыграли псковичей в пляжном волейболе

Пустошкинские мальчишки одержали победу. Фото Вконтакте

12-13 июня 2021 года в Пскове прошли соревнования по пляжному волейболу на кубок Александра Невского, посвященные Дню России, сообщает паблик «Граждане Пустошкинского края».

Пустошку представляли две команды в двух возрастных группах: 2005-2006 годы рождения (Афтени Захар и Бобров Владислав), а также вторая пара, 2007-2008 годы рождения (Еремин Иван и Калина Роман). Результаты первого дня для первой пары: первая игра - 2:3 в пользу соперников из Пскова. Вторая игра сложилась удачнее - 2:0, пустошкинские юноши одержали победу.

Вторая пара, Еремин Иван и Калина Роман, в первой игре одержали победу в своей возрастной группе, победив пару из г. Пскова 2:0.

«В финальный день старшие мальчишки оказались пятыми, а младшие первыми. Поздравляем с победой Романа Калину, Ивана Еремина и, конечно же, их руководителя Александра Владимировича Калину. Победителей ждут соревнования по Северо-Западному федеральному округу в Великом Новгороде 24-27 июня», - пишет паблик Вконтакте

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