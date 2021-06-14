Сегодня аэростаты полетят над центром Великих Лук
На брифинге перед вторым спортивным полетом пилотам и их командам доложили метеоинформацию. Об этом сообщил сайт Луки.ру. По данным метеослужбы второму спортивному полету быть.
В свою очередь спортивный директор Чемпионата Иван Меняйло рассказал аэронавтам про задания. Сегодня их три, старты будут индивидуальными. А вот для выполнения задания аэростатам необходимо обязательно будет пролететь над центром города.
Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
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