Сегодня аэростаты полетят над центром Великих Лук

20:08, 14 июня 2021, ПАИ

На брифинге перед вторым спортивным полетом пилотам и их командам доложили метеоинформацию. Об этом сообщил сайт Луки.ру. По данным метеослужбы второму спортивному полету быть.

В свою очередь спортивный директор Чемпионата Иван Меняйло рассказал аэронавтам про задания. Сегодня их три, старты будут индивидуальными. А вот для выполнения задания аэростатам необходимо обязательно будет пролететь над центром города.



Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.