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Дмитрий Губерниев довёл до слёз Ольгу Бузову в прямом эфире МатчТВ

Бузова не читала книжку о Карлсоне и приняла цитату из неё на свой счёт. Фото скрин видео

Сегодня в эфире телеканала Матч ТВ Ольга Бузова поддерживала футболистов после поражения в матче с Бельгией. 16 июня сборная России проведёт свой второй матч на Евро-2020. На своём поле, в Санкт-Петербурге, команда Станислава Черчесова сыграет с одной из сенсаций первого дня турнира — командой Финляндии. Ольга Бузова сказала слова поддержки команде. А потом было включение с Дмитрием Губерниевым из Санкт-Петербурга. Он задал Бузовой один вопрос: «Какая какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса?».

Возможно, впервые слыша эти фамилии, Ольга Бузова попала в неудобное положение. Ответить она не смогла, но стала «наезжать» на Губерниева, избрав тактику: лучшая защита - это нападение. Дмитрий Губерниев, чтобы остановить Бузову задал ей второй вопрос из книжки про Карлсона шведской писательницы Астрид Линдгрен: «Ты перестала пить коняьк по утрам?» Линдгрен Бузова тоже не читала, а потому очень обиделась и расплакалась. 

«Я так и знала, что это так закончится. Коньяк???? Вы издеваетесь? Вам показать мою фигуру? Мне нельзя. Я перенесла сложнейшую операцию!"- кричала Бузова Дмитрию Губерниеву.

И даже после того, как ей попытались объяснить, что цитата является книжной классикой, Ольга Бузова не смогла прийти в себя.

«Я не позволю больше. Мне неинтересно, какая ваша настольная книга. Дмитрий Губерниев, вы для меня - дно», - вытирая слёзы сказала Бузова.

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