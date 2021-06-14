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На мосту через Вайю на трассе «Петербург - Псков» под Гатчиной с 15 июня дорожники вводят реверс

На мосту через Вайю на трассе под Гатчиной с 15 июня дорожники вводят реверс. В связи с началом капитального ремонта моста через реку Вайя на 40 километре федеральной дороги Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь» в Гатчинском районе Ленинградской области с 15 июня вводится реверсивное движение со светофорным регулированием.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в рамках капремонта подрядная организация выполнит на мосту устройство нового пролетного строения, мостового полотна, гидроизоляции, установку нового металлического оцинкованного мостового барьерного и композитного перильного ограждения, фрезерование существующего и устройство нового асфальтобетонного покрытия на мосту, подходах к нему и пешеходных тротуарах, монтаж нового электроосвещения и локальных очистных сооружений, укрепление обочин и откосов конусов. Также проект включает переустройство существующих сетей связи и линий электроснабжения, нанесение дорожной разметки по завершению работ.

Капремонт моста через реку Вайя должен завершиться в августе 2022 года. Движение транспорта на мосту будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием и ограничением скорости до 40 км/ч. Проход пешеходов по тротуару в период ремонта будет возможен только по одной стороне искусственного сооружения.

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