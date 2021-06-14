ФОТОФАКТ: В деревне Полибино Пореченской волости местные жители провели субботник на берегу озера
В деревне Полибино Пореченской волости местные жители провели субботник на берегу озера.
Активисты благоустроили пляж для купания. Об этом рассказали корреспонденты газеты Великолукского района «Наш путь».
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ФОТОФАКТ: В деревне Полибино Пореченской волости местные жители провели субботник на берегу озера
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