Учёные пробуют лечить сахарный диабет светом

23:23, 14 июня 2021, ПАИ

Швейцарские ученые совершили открытие. Они под кожу на спине мышей ввели клетки, содержащие светочувствительную конструкцию, способную активировать выработку глюкагоноподобного пептида-1. Об этом сообщили новосной портал News.Mail. Под влиянием света от диодов «умных» часов, которые прикрепили к спине животных, клетки стали производить этот гормон. И через 12 дней после такого воздействия у мышей снизилось содержание глюкозы в крови. Исследование опубликовали в Nature Communcations.Это открытие может оказаться большим шагом к победе над сахарным диабетом.