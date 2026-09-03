«Свечу памяти» зажгли в центре Пскова

23:18, 03 сентября 2026, ПАИ

Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Пскове возле памятника княгине Ольге прошла акция ​«Свеча памяти». Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

В акции участвовали активисты молодёжных и патриотических организаций, волонтёры и жители города. Участники мероприятия зажгли огненную картину в виде голубя как символа единства и стремления противостоять насилию и не допускать повторения подобных трагедий.

Организатором мероприятия выступил Молодёжный центр Пскова.

Ранее сообщалось, что памятные мероприятия прошли в муниципалитетах Псковской области.