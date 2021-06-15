Вьюн Зеленый наступил по народному календарю

07:00, 15 июня 2021, ПАИ

15 июня (2 июня по старому стилю) отмечается праздник Зеленого Вьюна. Он относится к числу старинных русских обрядов, пишет calend.ru.

В этот день принято было с утра собираться у края деревни и ходить толпой по улицам, петь песни. Песни эти посвящали парам, которые женились в этом году. Молодые угощали взрослых людей вином, а детей — деньгами или конфетами.

Вечером молодежь собиралась на игрища. Девушки водили хороводы и плели венки из вьюна на счастье и на суженых. Молодые люди бились на кулаках и боролись один на один.

Дома украшали ветками берез и венками. На столе обязательно должен был стоять свежеиспеченный каравай.