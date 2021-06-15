Вьюн Зеленый наступил по народному календарю
15 июня (2 июня по старому стилю) отмечается праздник Зеленого Вьюна. Он относится к числу старинных русских обрядов, пишет calend.ru.
В этот день принято было с утра собираться у края деревни и ходить толпой по улицам, петь песни. Песни эти посвящали парам, которые женились в этом году. Молодые угощали взрослых людей вином, а детей — деньгами или конфетами.
Вечером молодежь собиралась на игрища. Девушки водили хороводы и плели венки из вьюна на счастье и на суженых. Молодые люди бились на кулаках и боролись один на один.
Дома украшали ветками берез и венками. На столе обязательно должен был стоять свежеиспеченный каравай.
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