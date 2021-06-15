Россияне назвали желаемый уровень пенсии для комфортной жизни

07:42, 15 июня 2021, ПАИ

Жители России рассказали о желаемом размере пенсии для комфортной жизни, пишет газета «Известия».

44% опрошенных уверены, что пенсии в размере 45-50 тысяч рублей в месяц им будет достаточно. 33% респондентов нужно не менее 50-70 тысяч рублей в месяц. 16% не согласны получать меньше 100 тысяч рублей в месяц. Лишь 7% опрошенных считают, что им будет хватать на комфортную жизнь пенсии менее 45 тысяч рублей.

Половина опрошенных россиян считает, что такой уровень дохода им должно обеспечить государство. 36% респондентов полагают, что заботиться об их благополучии на пенсии должны в том числе работодатели, хотя и совместно с государством. Вариант «только работодатель» набрал всего 1% голосов. 2% надеются скорее на себя и собственные накопления, а 12% россиян выбрали вариант «все вышеперечисленные». Фактически никто из опрошенных не рассчитывает на поддержку взрослых детей.