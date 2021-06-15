Коронавирус может повышать вероятность воспаления аппендикса – ученые

08:41, 15 июня 2021, ПАИ

Коллектив исследователей из Сеченовского университета, Национального медицинского исследовательского центра радиологии и НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина предположил, что коронавирус может привести к аппендициту, пишет газета «Известия».

Для проверки гипотезы ученые исследовали несколько десятков детей в возрасте от двух до 18 лет с недавно удаленным аппендиксом. В первую группу вошли дети с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, во вторую – с отрицательным.

При изучении червеобразных отростков во всех образцах обнаружили признаки острого гнойного аппендицита. В первой группе в ткани аппендикса во всех образцах нашли SARS-CoV-2. Также в червеобразном отростке у зараженных коронавирусом детей в полтора раза по сравнению с контрольной группой был повышен уровень фермента АПФ-2, с помощью которого вирус проникает в организм.

Полученные данные из первой группы говорили о том, что аппендицит начался из-за общего провоспалительного состояния организма. Таким образом, ученые пришли к выводу, что иммунная система гиперактивна в течение некоторого времени после коронавируса, что может повышать риск воспаления аппендицита.