32,9 тысячи жителей Псковской области выздоровели после коронавируса

08:59, 15 июня 2021, ПАИ

В Псковской области после коронавируса выздоровели 32 906 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За последние сутки в регионе выявили 49 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело ещё 14 человек. Общее количество заболевших достигло 38 462. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 435 человек.