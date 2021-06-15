32,9 тысячи жителей Псковской области выздоровели после коронавируса
В Псковской области после коронавируса выздоровели 32 906 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
За последние сутки в регионе выявили 49 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело ещё 14 человек. Общее количество заболевших достигло 38 462. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 435 человек.
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