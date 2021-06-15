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Общество

64% россиян заявили о выгорании на работе

Эксперты провели опрос среди соискателей и выяснили, как часто работающие россияне выгорают на работе, как борются с последствиями и по каким причинам у них случилось выгорание. 

Как сообщает hh.ru, 64% опрошенных россиян, по их мнению, были подвержены профессиональному выгоранию, еще 18% ответили, что не испытывали пока что проблем с этим, остальные затруднились ответить. Самые высокие показатели по уровню выгорания зафиксированы среди жителей Томской области (76%), Петербург находится на 6-м месте по уровню выгорания в общероссийском рейтинге, в свою очередь опрошенные жители регионов СЗФО отмечали, что у них не такой высокий уровень выгорания, и не попали в топ-10 антилидеров.

В разрезе профессий чаще всего жалуются на выгорание HR-специалисты и другие работники сферы управления персоналом, а также маркетологи и работники рекламной и PR-cферы (80% в каждой области). Работники туристической сферы, топ-менеджмент, ИТ-специалисты тоже вошли в топ-5 профсфер, в которых сотрудники чаще других отмечали, что у них было выгорание. Наименьшая доля «выгоревших», судя по данным опроса, среди рабочего персонала (39%).

Почти каждый второй опрошенный из тех, кто сталкивался с выгоранием, решал проблему достаточно кардинально – менял место работы на новое. Еще одним популярным способом уйти от проблемы респонденты назвали отпуск (43%). 26% занимались спортом, чтобы отвлечься, а вот каждый пятый решался на смену профессии и переходил в другую сферу деятельности. Медитацию как способ борьбы с выгоранием выбрали 13%, еще 10% посещали психолога, 9% ответили, что им помог алкоголь, 7% выбрали курение. Опрошенные также указывали и другие варианты борьбы с выгоранием: арт-терапия, волонтёрство, путешествия, обучение новым навыкам, тяжелый физический труд.

«Интересно, что смену профессии как метод борьбы с профессиональным выгоранием чаще других отмечали работники банковской сферы (30%), административный персонал и специалисты из научной и образовательной сферы (27%). Отпуск как метод борьбы с выгоранием чаще выбирают ИТ-специалисты, маркетологи, бухгалтеры и работники продаж. При этом каждый третий опрошенный, который не был подвержен выгоранию, считает, что ему помогли в этом занятия спортом, а также регулярные отпуска, пусть и небольшие. 8% признались, что им помогла медитация, еще 8% заявили, что просто вовремя сменили профессию», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

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