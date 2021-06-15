Псковские библиотекари предлагают читателям стать звёздами YouTube

09:09, 15 июня 2021, ПАИ

Псковские библиотекари приглашают псковичей и всех, кто любит Псков, снять к очередному Дню города поздравительное видео. Это может быть поздравление в прозе или стихах, посвящённые Пскову песня, танец или эстрадный номер, видео-мастер-класс в подарок псковичам, а может, авторская видеоэкскурсия по родному городу или фотовидеозарисовка, прославляющая псковские красоты. Приветствуются любые жанры и оригинальные идеи. Хронометраж – до десяти минут. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской библиотеке.

Лучшие из видеоматериалов будут опубликованы на сайте Централизованной библиотечной системы и во время трансляции специальной праздничной программы, которую псковские библиотекари, как обычно, запустят в своей группе «ВКонтакте» в День города.

Не исключено, что поздравить псковичей с праздником захотят не только простые читатели, но и знаменитости. Например, в прошлом году свои поздравительные видео для библиотечной праздничной онлайн-площадки сняли «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова и знаменитый псковский боксёр, чемпион мира по версии WBA Валерий Брудов.

В праздничной онлайн-трансляции, которую в День города ведут псковские библиотекари, обязательно участвуют лучшие псковские творческие коллективы, музыканты, поэты и писатели.

Присылать видеоматериалы можно по адресу: ot@bibliopskov.ru или опубликовать их в YouTube с доступом по гиперссылке и прислать эту гиперссылку на ту же почту.

Видеоматериалы для Дней города псковские библиотекари принимают с 15 по 28 июня.

Авторы лучших видеопоздравлений получат призы и благодарственные грамоты.