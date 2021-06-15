В Великолукском районе нашли 33 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны
Тридцать три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны найдено в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
14 июня в деревне Великополье Великолукского района найдено 33 взрывоопасных предмета.
Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки идентифицировала артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны калибра 6 миллиметров 10 единиц, калибра 122 миллиметра - 23 единицы.
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