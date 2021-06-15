Заключенный в себежской колонии взял бронзу в турнире по шахматам ко Дню России

09:35, 15 июня 2021, ПАИ

В Себежском районе по результатам шахматного онлайн-турнира, приуроченного к празднованию Дня России, осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области, занял 3-е место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Турнир проходил на платформе автономной некоммерческой организации «Всемирная лига шахмат – транзит», являющейся организатором шахматных онлайн-соревнований среди осужденных уголовно-исполнительной системы России.

В группе, где участвовал осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №6, было зарегистрировано девять игроков. Турнир проходил по правилам «быстрых шахмат» с контролем времени пять минут на партию. Победитель определялся по наибольшему количеству набранных баллов.

По итогам турнира победителей наградили дипломами.