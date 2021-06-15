Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной возгорания бани в Опочке
Утром 14 июня произошло возгорание бани в Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
14 июня в 6:37 на пульт дежурного пожарной части поступило сообщение о возгорании в бане на улице Советской в Опочке. В результате пожара в бане огнем поврежден пол, помещение закопчено.
Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже печного оборудования.
Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
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