Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной возгорания бани в Опочке

09:37, 15 июня 2021, ПАИ

Утром 14 июня произошло возгорание бани в Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

14 июня в 6:37 на пульт дежурного пожарной части поступило сообщение о возгорании в бане на улице Советской в Опочке. В результате пожара в бане огнем поврежден пол, помещение закопчено.

Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже печного оборудования.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.