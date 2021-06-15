Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Призовые места заняли псковские спортсмены на чемпионате России по бадминтону среди лиц с ПОДА

Спортсмены Центра спортивной подготовки Эдуард Барканов и Екатерина Огинская заняли призовые места на чемпионате России по спорту лиц с ПОДА [поражение опорно-двигательного аппарата] по бадминтону, который проходил в Саратове с 6 по 11 июня.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 регионов России. Псковскую область представляли спортсмены Эдуард Барканов и Екатерина Огинская.

В частности, Эдуард Барканов взял две бронзы — в одиночном разряде и в парном с представителем Татарстана Ильназом Гиниятуллиным. Екатерина Огинская завоевала три медали: бронзу в одиночном разряде, бронзу в парном разряде с представительницей Ульяновской области Альбиной Мухаметовой и серебро в смешанном парном разряде с представителем Чувашской Республики Антоном Ивановым.

Завоевав медали чемпионата, псковичи попали в состав сборной страны на 2022 год. Теперь они будут готовиться к Кубку России, который пройдет в сентябре в Ставрополе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Есть ли у вас любимый блогер?
Проголосовать >>>

15 июня 2021

Пскович занял третье место в ультрамарафоне в Ленобласти

14 июня 2021

Стали известны итоги областной Олимпиады по шахматам среди псковских второклассников
14 июня 2021

Ребята из Пустошки обыграли псковичей в пляжном волейболе
14 июня 2021

В Пушкинских Горах прошел полуфинал областного турнира «Кожаный мяч 2021»

14 июня 2021

В командном кубке России по боксу среди мужчин выступят псковские спортсмены
13 июня 2021

Житель города Дно Владимир Петров получил золотой знак ГТО

13 июня 2021

Вечерний спортивный полёт отменили из-за слоистой облачности
13 июня 2021

Кот Ахилл дал верное предсказание: Бельгия обыграла Россию на ЕВРО- 2020

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...