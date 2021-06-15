Призовые места заняли псковские спортсмены на чемпионате России по бадминтону среди лиц с ПОДА

09:58, 15 июня 2021, ПАИ

Спортсмены Центра спортивной подготовки Эдуард Барканов и Екатерина Огинская заняли призовые места на чемпионате России по спорту лиц с ПОДА [поражение опорно-двигательного аппарата] по бадминтону, который проходил в Саратове с 6 по 11 июня.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 регионов России. Псковскую область представляли спортсмены Эдуард Барканов и Екатерина Огинская.

В частности, Эдуард Барканов взял две бронзы — в одиночном разряде и в парном с представителем Татарстана Ильназом Гиниятуллиным. Екатерина Огинская завоевала три медали: бронзу в одиночном разряде, бронзу в парном разряде с представительницей Ульяновской области Альбиной Мухаметовой и серебро в смешанном парном разряде с представителем Чувашской Республики Антоном Ивановым.

Завоевав медали чемпионата, псковичи попали в состав сборной страны на 2022 год. Теперь они будут готовиться к Кубку России, который пройдет в сентябре в Ставрополе.