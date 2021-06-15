Пскович занял третье место в ультрамарафоне в Ленобласти

10:01, 15 июня 2021, ПАИ

Пскович Максим Бобровский занял третье место в ультрамарафоне «Коскиярви Ультра Трэйл», который состоялся 13 июня в деревне Орехово Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщила супруга спортсмена Ольга Гаврилова.

Она отметила, что Максим Бобровский был единственным участником от Псковской области. Он преодолел дистанцию 64 км с общим набором высоты 1200 метров.

Всего в ультрамарафоне приняли участие 40 человек, из них впервые бежали такую длинную дистанцию всего двое, в том числе пскович. Максим Бобровский преодолел 64 км за 6 часов 12 минут и 46 секунд и уступил лишь двум спортсменам, имеющим огромный опыт на таких дистанциях (отставание от второго места составило около двух минут).

Максим Бобровский является мастером спорта по самбо. Бегом увлекается уже три года. В 2020 году стал победителем марафона «Псковжилстрой». Он призёр и победитель множества соревнований по бегу различного уровня.

«Это мое первое участие в таком длинном забеге, и, безусловно, это было волнительно для меня, - отметил спортсмен. - У меня были сильные соперники из разных регионов России. Тем не менее я собрался с силами и в результате занял призовое место».