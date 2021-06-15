Прием граждан провела Елена Полонская в библиотеке имени Григорьева

10:26, 15 июня 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская провела очередной прием граждан в Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В частности, в адрес главы муниципалитета обратилась псковичка. Она попросила установить во дворе дома знаки «парковка для инвалидов», а также благоустроить парковочную площадку на зеленой зоне. Елена Полонская сообщила, что проведет общедомовое собрание с жильцами, чтобы учесть мнение каждого. Для установки знаков необходим протокол решения собрания собственников.

Кроме того, поступило несколько обращений по ремонту дворовых территорий на улице Юбилейной. Данные участки уже включены в программу благоустройства и будут отремонтированы в порядке своей очереди.

Жительница дома на улице Николая Васильева, 65а сообщила о некачественной работе управляющей компании. Глава Пскова организует встречу с представителями организации, чтобы выстроить конструктивный диалог.

Также был озвучен ряд социальных вопросов.