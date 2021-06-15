В 2022 году будет полностью запущена новая система страхования

11:33, 15 июня 2021, ПАИ

Поэтапно в жизнь россиян войдет новая государственная информационная система обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), а полный ее функционал будет доступен к 2022 году, сообщает пресс-служба правительства России.

Эта система предназначена для учёта сведений о медицинской помощи, также она позволит контролировать оперативность и качество оказания услуг и позволит вести ведомственную отчётность. В состав системы войдёт единый регистр застрахованных лиц, он станет базой для перехода к цифровому полису ОМС. Более того, в рамках ГИС будет запущен единый интернет-портал обязательного медицинского страхования. Благодаря ему повысится открытость и доступность сведений о медицинском страховании. А также новая система откроет более удобный и оперативный доступ гражданам для получения медицинской помощи.

Отмечается, что при случаях сбоев в работе системы будет допускаться временный переход на бумажный документооборот.