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Общество

В 2022 году будет полностью запущена новая система страхования

Фото: Pixabay.com

Поэтапно в жизнь россиян  войдет новая государственная информационная система обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), а полный ее функционал будет доступен к 2022 году, сообщает пресс-служба правительства России. 

Эта система предназначена для учёта сведений о медицинской помощи, также она позволит контролировать оперативность и качество оказания услуг и позволит вести ведомственную отчётность. В состав системы войдёт единый регистр застрахованных лиц, он станет базой для перехода к цифровому полису ОМС. Более того, в рамках ГИС будет запущен единый интернет-портал обязательного медицинского страхования. Благодаря ему повысится открытость и доступность сведений о медицинском страховании. А также новая система откроет более удобный и оперативный доступ гражданам для получения медицинской помощи. 

Отмечается, что при случаях сбоев в работе системы будет допускаться временный переход на бумажный документооборот. 

 

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