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Общество

17 июня судебные приставы в Псковской области проведут горячую линию

17 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области пройдет горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Каждый, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников регионального управления, может сообщить об этом с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (8112) 69-90-98. Принимать звонки граждан будет врио начальника отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин.

«По каждому обращению будет проведена проверка. К сотрудникам службы, допустившим коррупционные правонарушения, будут приниматься меры, установленные законодательством Российской Федерации», – отметил Алексей Коровин.

Также необходимо отметить, что в УФССП России по Псковской области в круглосуточном режиме работает телефон доверия 8 (8112) 333-073, на который можно сообщить о противоправных действиях со стороны работников ведомства.

 

 

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