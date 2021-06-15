XVII Открытый областной фестиваль любительских театров пройдет в «Михайловском»

11:15, 15 июня 2021, ПАИ

С 16 по 19 июня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово пройдет XVII Открытый областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева.

Свои работы на суд зрителей и жюри вынесут самодеятельные театральные и фольклорные коллективы и артисты из 12 районов и областного центра, а также гости из Санкт-Петербурга. Для своих постановок участники театрального праздника в Бугрово обратились к народным и авторским сказкам, произведениям Пушкина, прозе Достоевского, Гоголя, Шергина и Аверченко, пьесам современных авторов, к разнообразному фольклорному обрядовому материалу. Каждый день фестиваля для вновь прибывших актёров и зрителей будет начинаться с театрализованной экскурсии по Бугрову и конкурса банных веников «Деревенская банька». Полную программу можно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника.

Главным организатором фестиваля, который вот уже много лет проходит в Пушкиногорье при поддержке музея-заповедника «Михайловское» и администрации Псковской области, является Псковский областной центр народного творчества.