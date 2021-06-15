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Общество

В Псковской области разработают новые методики обучения робототехнике

Образовательный проект «Педагог-робототехник» Псковской областной общественной организации «Центр развития кадрового потенциала» вошёл в число победителей 2-го конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

В рамках проекта запланировано обучение действующих и будущих учителей технологии, информатики, математики и физики школ Псковской области в сфере дополнительного образования по направлению «Робототехника». Команда проекта разработает и апробирует новые методики обучения. В дальнейшем специалисты создадут по указанному направлению образовательные программы для школьников.

Руководит проектом Сергей Логинов, доцент кафедры электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации Института инженерных наук ПсковГУ, руководитель совместного проекта ПсковГУ и ПИЛГ «Молодежный инжиниринговый центр». К проекту также присоединились выпускник ПсковГУ, заместитель директора псковского «Кванториума» Сергей Тращенков и педагог дополнительного образования по направлению «Робототехника» Теодор Плявинский. Пилотной площадкой будет Палкинский район.

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