До +26 градусов потеплеет в Псковской области 16 июня

11:34, 15 июня 2021, ПАИ

16 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +5 до +10 градусов, днем — от +21 до +26.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.