До +26 градусов потеплеет в Псковской области 16 июня
16 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +5 до +10 градусов, днем — от +21 до +26.
Будет дуть ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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