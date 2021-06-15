13 тонн яблок неизвестного происхождения уничтожили в Себеже

11:47, 15 июня 2021, ПАИ

10 июня в Псковской области на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже в присутствии должностных лиц Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора механическим путем уничтожили 13 тонн свежих яблок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее при проведении оперативных мероприятий в Невельском районе Псковской области сотрудники Пограничного управления ФСБ и Псковской таможни задержали автомобиль, в нем незаконно перевозили растительную продукцию из Белоруссии в обход фитосанитарных постов на территорию Российской Федерации. В рамках межведомственного взаимодействия партия продукции растительного происхождения была передана должностным лицам Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер, предусмотренных действующими нормативными документами в области обеспечения карантина растений.

Позже на складе инспекторы выявили партию яблок общим весом 13 тонн. Сопроводительные документы, в том числе фитосанитарный сертификат, устанавливающий происхождение и подтверждающий безопасность и качество яблок, предъявлены не были.

По факту выявленного нарушения управлением Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении.