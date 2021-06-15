Трех повторно севших за руль нетрезвыми водителей задержали в Пскове и Порховском районе

12:00, 15 июня 2021, ПАИ

В Пскове и Порховском районе дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 14 июня вечером в Пскове у дома на улице Юбилейной полицейские остановили легковой автомобиль «Ауди», которым управлял нетрезвый 33-летний пскович. 13 июня здесь же в Пскове у дома на улице Яна Райниса был остановлен для проверки автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что иномаркой управлял 36-летний мужчина, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в деревне Волышово Порховского района по улице Технической на скутере ехал 33-летний местный житель. Как оказалось, и он был «под градусом».