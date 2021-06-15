Псковичи получили возможность оформить кешбэк на детские путёвки, купленные до 25 мая

12:03, 15 июня 2021, ПАИ

У псковских родителей появилась возможность оформить кешбэк на купленные до 25 мая путёвки в детские лагеря. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова.

С 15 июня по всей стране начался приём заявок на возврат 50% стоимости путёвок, приобретённых до старта программы детского туристического кешбэка. Оформить возврат можно через портал госуслуг. Средства полагаются семьям, которые отправляют детей в оздоровительные лагеря в период с 10 мая по 20 сентября.

Татьяна Богданова уточнила, что в Псковской области 38 детских путевок были приобретены до старта акции. С сегодняшнего дня специалисты центра начали обзвон родителей, которые имеют право на получение кешбэка.

Всего псковские родители приобрели порядка 80 путёвок в детские лагеря области с 50-процентной компенсацией стоимости. Татьяна Богданова констатировала, что программа востребована, к ней присоединились 11 лагерей, расположенных на территории Псковской области. «Особенно активно скупают путёвки на вторые смены, а впереди еще третья и четвёртая, в некоторых и 5-я есть», - добавила она. Также популярно южное направление: жители региона активно оформляют путевки для отдыха детей на Черноморском побережье.

Возврат можно оформить до конца октября на портале госуслуг. Для этого надо предоставить информацию, подтверждающую факт приобретения путёвки. Кешбэк равен половине стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию.