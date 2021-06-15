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Общество

Михаил Ведерников проконтролировал решение обращений жителей деревни Вейно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание с руководством региональных управлений и комитетов, посвященное наиболее острым вопросам, которые были озвучены жителями деревни Вейно Гдовского района. Глава региона проконтролировал выполнение ранее данных поручений, направленных на анализ и решение ряда инфраструктурных задач: приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры, улучшение транспортной доступности и качества телефонной связи, открытие досуговых учреждений и борьба с зарастанием территорий борщевиком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Открывая совещание, Михаил Ведерников в очередной раз напомнил, что органы власти на местах должны работать, а не перекладывать ответственность на региональный и федеральный уровни. «Вопросов от жителей было много, но большая их часть могла быть решена на местном уровне», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Далее участники подробно разобрали каждое направление. В первую очередь речь зашла об участках автодорог Добручи — Вейно и Вейно — Журавлев Конец. Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что обе дороги гравийные. Ежегодно проводятся плановые работы по приведению их в порядок. Наибольшие сложности — в осенне-весенний период, но и в это время, заверил Борис Елкин, комитетом и районной властью принимаются неотложные меры.

Глава региона поручил в межсезонье осуществлять постоянный контроль состояния обозначенных участков. Особый акцент Михаил Ведерников сделал на соблюдении запрета на движение лесовозов и иной крупной техники в установленные периоды.

Анализируя транспортную доступность, участники совещания пришли к выводу, что изменение существующего автобусного маршрута в настоящее время нерентабельно, учитывая низкое число местных жителей деревни. В настоящее время в населенном пункте проживают около 40 человек.

В ходе рассмотрения вопроса, касающегося обеспечения населенного пункта устойчивой мобильной связью, начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев проинформировал, что деревня Вейно будет включена в одну из целевых программ, реализующих мероприятия по повышению качества связи.

Проблема приватизации жилых домов в деревне будет решена посредством адресной помощи, которую окажут жителям специалисты администрации области. Соответствующее предложение и. о. председателя регионального комитета по управлению государственным имуществом поддержал губернатор.

В завершение совещания выступил председатель комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Николай Романов, который сообщил, что в рамках борьбы с борщевиком в ближайшую неделю в населенном пункте запланированы работы на территории 3 га.

Культурную жизнь в населенном пункте предложено частично возродить с помощью автоклуба. Он поступит в Гдовский район уже в июле этого года. Первый рабочий выезд передвижная концертная площадка совершит именно в деревню Вейно, проинформировала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Помещение, в котором в настоящее время собираются на праздники жители, она обозначила как аварийное. Кроме того, здание не оформлено в муниципальную собственность, что не позволяет за счет бюджета проводить в нем какие-либо ремонты. Открытие на территории поселения нового учреждения культуры невозможно ввиду малочисленности деревни, добавила Ольга Тимофеева.

Глава региона в свою очередь призвал руководство районной власти к популяризации среди жителей деревень ТОСов, с помощью которых инициативные граждане могут самостоятельно на местах решать наиболее актуальные вопросы.

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