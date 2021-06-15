Итоги опроса: пользователи сайта ПАИ не жалуют блогеров, но любят интернет

12:19, 15 июня 2021, ПАИ

Уже не первый год мы наблюдаем за противостоянием интернета и телевидения. Некоторые склонны утверждать, что век телеканалов прошёл и наступило время каналов Ютуб, Телеграм и им подобных. Развлекательные программы, новостные издательства, спортивные журналисты и простые энтузиасты обосновались в цифровом пространстве и транслируют разнообразный контент на целевую аудиторию. Другие утверждают, что в Сети нет ничего полезного и жадным до информации людям в интернете делать нечего. Много мусора и бесполезных блогеров, если говорить проще. Пользовательский опрос на сайте Псковского агентства информации хорошо отражает эту борьбу.

Около двух процентов участников опроса предпочитают следить за одним блогером и не распылять своё внимание на других. 11% избирательны и черпают только полезную для себя информацию, без привязки к конкретным личностям. Гугл в помощь – это про них. 15% жадны до контента. Смотрят всё, что кажется интересным, даже если это не принесёт какую-то пользу. 33% определили для себя кумиров и поглощают весь их контент.

Если суммировать этих людей, то можно сделать вывод: наши пользователи любят зависнуть над экраном, выслушивая блогеров разного калибра. Однако большинство – почти 39% – проголосовало против блогеров. Выходит, интернет – вещь хорошая, но только при отсутствии говорящих голов, считают наши респонденты.

Вчера праздновался Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день – своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

Блогер – человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнение по некоторым насущным, на его взгляд, проблемам. Исходя из результатов нашего опроса, можно сделать вывод, что блогерам ещё есть над чем поработать и к чему стремиться. Так как этот вид деятельности ещё молод, это неудивительно. Телевидение в этом плане куда более профессионально. В любом случае такое противостояние выгодно для потребителя. Конкуренция – двигатель прогресса.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на нашем сайте, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.