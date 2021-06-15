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Общество

Родных братьев и сестер будут зачислять в одну школу независимо от их прописки

15 июня Государственная Дума РФ приняла закон о зачислении в одну школу родных братьев и сестер в независимости от их прописки. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В соответствии с законопроектом отменяется требование, по которому дети для получения приоритетного права при зачислении в одну и ту же школу или детский сад должны были проживать вместе. Член комитета по образованию и науке Алена Аршинова отметила, что это исключит бюрократические проблемы и необходимость доказывать родство между детьми.  

В законе указано, что речь идёт об обучении по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственных или муниципальных образовательных организациях. Право на поступление в одно учреждение получат как полнородные, так и неполнородные братья и сёстры. 

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