Родных братьев и сестер будут зачислять в одну школу независимо от их прописки

12:50, 15 июня 2021, ПАИ

15 июня Государственная Дума РФ приняла закон о зачислении в одну школу родных братьев и сестер в независимости от их прописки. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В соответствии с законопроектом отменяется требование, по которому дети для получения приоритетного права при зачислении в одну и ту же школу или детский сад должны были проживать вместе. Член комитета по образованию и науке Алена Аршинова отметила, что это исключит бюрократические проблемы и необходимость доказывать родство между детьми.

В законе указано, что речь идёт об обучении по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственных или муниципальных образовательных организациях. Право на поступление в одно учреждение получат как полнородные, так и неполнородные братья и сёстры.