Это жареная тема, но ситуация объяснима: Дмитрий Месхиев о шумихе вокруг появления Ольги Бузовой на сцене МХАТ

13:47, 15 июня 2021, ПАИ

«Я к этому отношусь плохо, потому что вокруг этого [создана — ПАИ] колоссальная шумиха. Вся эта тема и яйца выеденного не стоит, она распространена Telegram-каналами в первую очередь, а потом ее уже все СМИ подхватили, потому что это жаренная тема, не более того», - сказал художественный руководитель Псковского драмтеатра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев в разговоре с Псковским агентством информации, комментируя шумиху в СМИ вокруг появления ведущей и поп-певицы Ольги Бузовой в спектакле на сцене МХАТ.

По словам Дмитрия Месхиева, художественный руководитель любого театра, если он хочет пригласить «даже такую неоднозначную фигуру», как Ольга Бузова, а она соглашается, то — это их личное дело. Худрук Псковского драмтеатра подчеркнул, что в театрах зачастую работают непрофессиональные артисты, исполнители, певцы, «музыканты играют роли». Но Ольга Бузова, по мнению Месхиева, — это просто очень популярный сегодня человек.

«Это абсолютно объяснимая ситуация. Я не думаю, конечно, что она достигла каких-то безумных актерских высот. Ее и позвали на эту роль из-за ее бешеной колоссальной популярности. Не думаю, что она будет долгой, но на данный момент это обусловлено именно этим», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Дмитрий Месхиев добавил, что художественный руководитель МХАТа [Эдуард Бояков. — ПАИ] позвал Ольгу Бузову и «делает определенные шаги» из-за безвыходной ситуации, потому что сам театр требует колоссальной и глубокой реконструкции. «В театре зал вмещает более 2 тысяч человек. А у любого театрального руководителя есть государственное задание, он обязан выполнять задание по посещаемости театра. И когда театр такой монстр, с таким залом и его надо заполнять, то сделать это, особенно в нынешнее время, можно при репертуарных спектаклях только если там участвуют хайповые фигуры типа Бузовой. Я боюсь, что это обусловлено размерами зала», - отметил Дмитрий Месхиев.

6 июня Ольга Бузова объявила в соцсетях, что появится на сцене МХАТ имени Горького в спектакле «Чудесный грузин». В свою очередь художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков заявил, что в постановке ведущая будет играть «фактически саму себя».