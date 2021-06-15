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Общество

МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей

МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Прожиточный минимум на будущий год составит 11950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей.

Проект определяющего прожиточный минимум постановления правительства в соответствии с действующим законодательством размещен на портале regulation.gov.ru, а проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, дорабатывается и будет вынесен на рассмотрение РТК.

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