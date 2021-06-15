За отъезд в Великие Луки бывший заключённый отправится на исправительные работы

13:37, 15 июня 2021, ПАИ

В Куньинском районе молодой человек отправится на исправительные работы за уклонение от административного надзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

После освобождения из мест лишения свободы в ноябре 2020 года молодой человек приехал в Великие Луки и стал вести бродяжнический образ жизни. При этом по решению суда он был обязан прибыть по месту жительства в Куньинский район в установленный законом срок и встать на учёт.

Подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном и попросил постановить приговор в порядке особого производства. Ему назначили наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.