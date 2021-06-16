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Общество

Эксперты рассказали, кто получает самую большую пенсию в России

Фото: Pixabay.com

Самую большую пенсию в России получают космонавты и летчики-испытатели, сообщил в беседе с агентством «Прайм» руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис. 

По данным Росстата за 2016 год, самая большая пенсия была у космонавтов - 446 тысяч рублей. На сегодняшний день более свежих данных по этой профессии не опубликовано. 

«Люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности», — заметил Биезбардис. Помимо этого, военные могут получать две пенсии, если после выслуги лет устраиваются на должность, не имеющую ничего общего с военной службой. 

Учитывая, что стандартная страховая пенсия по старости, которую получает основная масса пенсионеров, обусловливается количеством пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы. Например, за 2020 год максимально можно было накопить 9,57 коэффициента. 

«По данным Росстата, за апрель 2021 года средний размер пенсии федерального чиновника на 1 января 2021 года достиг 22 792 рублей, тогда как средний размер пенсии в целом равен 15 744 рублям, а пенсии по старости - 16 790 рублей. Однако чиновники в дополнение к государственной пенсии иногда имеют право на страховую пенсию по старости», - добавил Евгений Биезбардис.

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