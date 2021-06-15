Энергетики повысили качество электроснабжения деревни Фёдоровщина в Псковском районе

14:31, 15 июня 2021, ПАИ

Энергетики Псковского филиала повысили качество электроснабжения деревни Фёдоровщина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Северо-Запада».

Деревня Фёдоровщина Псковского района — динамично развивающийся коттеджный посёлок. Здесь реализуют мечту о собственном доме десятки семей. Действующая линия 0,4 кВ, уже не в полной мере обеспечивала потребности растущего посёлка, поэтому энергетики Псковского филиала построили для его жителей вторую линию.

Установили новую комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА. Построили участок линии 0,4 кВ длиной 115 м, смонтировали самонесущий изолированный провод (СИП). Повысили качество электроснабжения деревни.