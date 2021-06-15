Похитители псковича сменили четыре точки дислокации
Похитители 28-летнего псковича постоянно перемещали заложника и сменили четыре точки дислокации. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.
Ранее Telegram-канал «Псковская сводка» сообщил, что мужчину, которого держали в заложниках больше месяца, удалось освободить. 13 мая на него напали неизвестные, избили, силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. За освобождение молодого человека злоумышленники хотели получить 2 миллиона долларов США.
Заложник был освобождён 11 июня во время операции оперативников УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из ГУР МВД России и питерского спецназа в селе Сарженка Всеволжского района Ленинградской области.
Похитители задержаны, возбуждено уголовное дело.
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