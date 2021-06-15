Проработку озвученных на встречах с парламентскими фракциями вопросов обсудили на совещании Михаила Ведерникова

16:04, 15 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание, темой которого стали пути решения вопросов, озвученных депутатами Псковского областного Собрания во время встреч главы региона с парламентскими фракциями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что вопросов поступило много, при этом большинство из них, действительно, очень актуальны для жителей региона. В первую очередь были рассмотрены предложения по социальному блоку. Так, по поручению губернатора в бюджете 2022 года и на двухлетний плановый период будет предусмотрена индексация затрат на учебные расходы для образовательных учреждений. Также Михаил Ведерников поддержал инициативу включения со следующего года в региональную программу «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» расходов на ремонт и модернизацию игровых площадок у детских садов.

На совещании был поднят вопрос и о проведении капитального ремонта Жижицкой школы в Куньинском районе. Руководитель муниципалитета Олег Лебедев рассказал, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Михаил Ведерников отметил, что проект необходимо разделить на несколько этапов — сначала заменить оконные блоки, после чего отремонтировать систему отопления. Средства будут изыскиваться за счет экономии от реализации текущих проектов.

Целый блок вопросов касался дорожной сферы. Один из них — качество уборки улично-дорожной сети Великих Лук. Руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин рассказал, что работа подрядной организации была проинспектирована. Выявленные недочеты специалистам поручено исправить и предоставить фотоотчеты.

«Здесь важно серьезно контролировать процесс», — отметил губернатор. Он также поручил профильному комитету подготовить предложения и проработать с финансовым блоком меры по увеличению региональных дорожных фондов со следующего года.

О проработке вопроса капитального ремонта очистных сооружений в Дно доложил руководитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он отметил, что очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, оценочная стоимость выполнения работ — порядка 150 млн рублей. Для комплексного решения, заметил он, несколько субъектов могут объединить усилия и оформить инициативу создания федерального проекта по оздоровлению Балтийского водного бассейна по примеру существующих проектов по оздоровлению Волги, Дона и Терека.

Михаил Ведерников поручил подготовить соответствующее обращение профильному заместителю председателя правительства РФ. «Я поговорю с коллегами, чтобы они такие же письма подготовили. Постараемся заручиться поддержкой полпредства президента РФ и будем прорабатывать вопрос», — заметил губернатор.

Также глава региона поручил оказать юридическую помощь жильцам домов в Великих Луках, управляющие компании которых упразднены. Контролировать решение вопроса поручено администрации Великих Лук.

Один из вопросов сферы здравоохранения уже решен. Речь идет о возобновлении работы офиса врача общей практики в районе Любятово. «Здесь организована работа администратора, среднего медицинского персонала. Врач будет принимать по графику, составленному совместно с жителями микрорайона», - отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и добавила, что на базе офиса также можно пройти вакцинацию от COVID-19.

Последним вопросом для рассмотрения стало состояние общественной бани в Себеже. Руководитель Себежского района Леонид Курсенков отметил, что, несмотря на поддержку муниципалитета, предприятие находится в непростом финансовом положении. На совещании прорабатывались различные варианты для сохранения работы бани, в том числе передача учреждения в концессию.

В завершение глава региона поручил внимательно отнестись к решению поднятых вопросов. Губернатор подчеркнул, что полномочия областного Собрания депутатов 6-го созыва завершаются, реализация всех этих мероприятий позволит завершить работу 5-летнего цикла на высокой ноте.