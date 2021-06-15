Проработку озвученных на встречах с парламентскими фракциями вопросов обсудили на совещании Михаила Ведерникова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание, темой которого стали пути решения вопросов, озвученных депутатами Псковского областного Собрания во время встреч главы региона с парламентскими фракциями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Михаил Ведерников подчеркнул, что вопросов поступило много, при этом большинство из них, действительно, очень актуальны для жителей региона. В первую очередь были рассмотрены предложения по социальному блоку. Так, по поручению губернатора в бюджете 2022 года и на двухлетний плановый период будет предусмотрена индексация затрат на учебные расходы для образовательных учреждений. Также Михаил Ведерников поддержал инициативу включения со следующего года в региональную программу «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» расходов на ремонт и модернизацию игровых площадок у детских садов.
На совещании был поднят вопрос и о проведении капитального ремонта Жижицкой школы в Куньинском районе. Руководитель муниципалитета Олег Лебедев рассказал, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Михаил Ведерников отметил, что проект необходимо разделить на несколько этапов — сначала заменить оконные блоки, после чего отремонтировать систему отопления. Средства будут изыскиваться за счет экономии от реализации текущих проектов.
Целый блок вопросов касался дорожной сферы. Один из них — качество уборки улично-дорожной сети Великих Лук. Руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин рассказал, что работа подрядной организации была проинспектирована. Выявленные недочеты специалистам поручено исправить и предоставить фотоотчеты.
«Здесь важно серьезно контролировать процесс», — отметил губернатор. Он также поручил профильному комитету подготовить предложения и проработать с финансовым блоком меры по увеличению региональных дорожных фондов со следующего года.
О проработке вопроса капитального ремонта очистных сооружений в Дно доложил руководитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он отметил, что очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, оценочная стоимость выполнения работ — порядка 150 млн рублей. Для комплексного решения, заметил он, несколько субъектов могут объединить усилия и оформить инициативу создания федерального проекта по оздоровлению Балтийского водного бассейна по примеру существующих проектов по оздоровлению Волги, Дона и Терека.
Михаил Ведерников поручил подготовить соответствующее обращение профильному заместителю председателя правительства РФ. «Я поговорю с коллегами, чтобы они такие же письма подготовили. Постараемся заручиться поддержкой полпредства президента РФ и будем прорабатывать вопрос», — заметил губернатор.
Также глава региона поручил оказать юридическую помощь жильцам домов в Великих Луках, управляющие компании которых упразднены. Контролировать решение вопроса поручено администрации Великих Лук.
Один из вопросов сферы здравоохранения уже решен. Речь идет о возобновлении работы офиса врача общей практики в районе Любятово. «Здесь организована работа администратора, среднего медицинского персонала. Врач будет принимать по графику, составленному совместно с жителями микрорайона», - отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и добавила, что на базе офиса также можно пройти вакцинацию от COVID-19.
Последним вопросом для рассмотрения стало состояние общественной бани в Себеже. Руководитель Себежского района Леонид Курсенков отметил, что, несмотря на поддержку муниципалитета, предприятие находится в непростом финансовом положении. На совещании прорабатывались различные варианты для сохранения работы бани, в том числе передача учреждения в концессию.
В завершение глава региона поручил внимательно отнестись к решению поднятых вопросов. Губернатор подчеркнул, что полномочия областного Собрания депутатов 6-го созыва завершаются, реализация всех этих мероприятий позволит завершить работу 5-летнего цикла на высокой ноте.