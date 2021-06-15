Классы технологии в двух школах Псковской области оснащены современным оборудованием по нацпроекту

16:36, 15 июня 2021, ПАИ

В Псковской области продолжается обновление инфраструктуры государственных общеобразовательных учреждений по программе «Доброшкола». Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году в программе участвуют два учреждения: Центр специального образования № 2 и Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат. В организации приобретены современное оборудование и инвентарь для занятий по технологии. Это позволит детям с ограниченными возможностями здоровья на уроках труда учиться вести домашнее хозяйство, овладевая умениями и навыками, необходимыми для обслуживания себя и близких.

На усовершенствование условий обучения детей выделено в общей сложности около 15 млн рублей.

В настоящее время осуществляется ремонт кабинетов, а также поставка оборудования и пусконаладочные работы. К обучению в обновленных классах дети приступят 1-го сентября.

Проект «Доброшкола» позволяет создавать в учебных заведениях для детей с особенностями развития комфортные условия обучения, что позволяет ребятам лучше осваивать образовательные программы, а работу учителей делает более эффективной. В 2020 году проект реализован в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения и в Центре специального образования № 1.