Студент ПсковГУ Илья Тимофеев провел урок для школьников в лагере «ЭКО-будущее»

16:44, 15 июня 2021, ПАИ

В детском экологическом лагере «ЭКО-будущее» студент института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Илья Тимофеев провёл для школьников занятия по направлению «Географические информационные системы и дистанционное зондирование Земли». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Как сообщил студент, полученные ребятами знания представляют собой важный инструментарий в проектно-исследовательской деятельности современного школьника.

На протяжении пяти дней школьники изучали такие масштабные проблемы, как эвтрофикация Псковско-Чудского водоёма, создавали модель актуального движения облачных фронтов в районе Псковской области, картировали районы Невельской наступательной операции 1943 года. Всё это позволило обозначить перспективные области для проведения археологических и поисковых работ.

«Больше всего меня поразила заинтересованность ребят. По их просьбам мы вышли на экскурсию, рассмотрев местную флору и фауну. Школьникам очень повезло, так как во время нашего пребывания в лагере молодые птенцы активно начали слетать со своих гнёзд и ребята смогли рассмотреть птиц вблизи», – делится Илья Тимофеев.

Илья рассказал, что экскурсия была интересна всем школьникам вне зависимости от сферы их научных предпочтений или ранее полученных знаний. «Школьники, все до одного, рассматривали новые виды организмов, пополняя нашу электронную коллекцию биоразнообразия», отметил Илья.

Детский экологический лагерь «ЭКО-будущее» проводился в рамках проекта GreenMind. Далее запланирована большая совместная работа со школьниками по расширению исследовательской базы и представлению результатов исследования на региональных научно-практических конференциях и выставках.