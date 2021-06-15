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Общество

Родители декабрьских малышей могут получить выплату из маткапитала за полгода

Родители малышей, родившихся в декабре 2020 года, могут получить ежемесячную выплату из материнского капитала сразу за полгода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Если в семье второй ребенок родился в декабре 2020 года, то июнь 2021 года - заключительный месяц, чтобы подать заявление и получать выплату с даты рождения ребенка. Если семья успеет обратиться до исполнения ребенку 6 месяцев, то средства будут выплачены сразу за полгода. Если заявление будет представлено позднее, выплату назначат с даты его подачи. Напомним, что ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала полагается семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и до достижения им возраста 3 лет.

Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека. В Псковской области в 2021 году величина прожиточного минимума составляет 12 593 рубля.

Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года. Для псковских семей, подавших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11 542 рубля. На сегодняшний день более 1600 семей в нашем регионе получают ежемесячные выплаты из маткапитала.

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