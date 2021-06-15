Следить за ветром советует сегодня народный календарь
16 июня православные отмечают день памяти святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в III веке. Об этом сообщает calend.ru.
Поначалу Лукиллиан был языческим жрецом, но в старости обратился к христианству и принял крещение. После он стал проповедовать и своим красноречием обратил многих язычников к Христу. Его схватили по доносу иудеев, избили палками и заключили в темницу, где он встретил четырех отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Они также отвернулись от язычества и приняли веру в Христа. Преследователи захотели казнить Лукиллиана и четырех отроков, бросив их в печь, однако они остались невредимыми. Затем мучеников отослали в Византию, где святого Лукиллиана распяли на кресте, а отроков обезглавили. Свидетельницей их подвига стала святая дева Павла, которая заботилась об узниках-христианах. После их гибели она продолжала служить вере.
На Руси в этот день следили за направлением ветра. Люди верили, что южные потоки предвещают быстрый рост яровых хлебов, северо-западные — сырую погоду и болезни. Восточный ветер сулил инфекции, а северо-восточный — беспрерывные дожди. Медленно поднимавшийся с земли к небу и долго вращавшийся вихрь говорил о том, что в ближайшие дни будет ясно.
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