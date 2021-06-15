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«Избиение младенца»: Псковичи считают конфликт Бузовой и Губерниева спланированным

Продолжительные выходные позволили всем расслабиться и насладиться летом. Любители спорта попутно успели порадовать себя просмотром футбольных матчей на Евро 2021. Однако в тихую гавань праздника по случаю Дня России ворвался скандал с участием Ольги Бузовой и Дмитрия Губернеева. В минувший понедельник ссора между медийными персонами произошла во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ», где проходило обсуждение матча Россия — Бельгия. Спортивный комментатор попытался узнать мнение Бузовой о том, какая школа футбола ей ближе — тренера сборной РФ Станислава Черчесова или знаменитая советская. Бывшая звезда «Дома-2» заявила, что со стороны Губерниева некрасиво задавать такие вопросы и «щеголять знаниями». После этого заведенная Бузова стала возмущаться и говорить, что она в студию пришла поддержать спортсменов. Не дав девушке закончить речь, спортивный комментатор задал вопрос: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» — процитировав Карлсона из книги Астрид Линдгрен. Поющая телеведущая не оценила юмор Губерниева, поскольку, вероятно, не вспомнила слова героя известного мультфильма. В результате Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире. Видео быстро распространилось в сети, и конфликт набирает обороты. Мы решили купить билеты на этот «поезд хайпа» и отправились на улицы Пскова, чтобы узнать мнение простых прохожих: кто прав, а кто виноват. Всё, что удалось узнать, собрали в нашем традиционном опроснике.

Стоит отметить, что псковичи стараются не обращать внимание на этот конфликт. Однако полностью его игнорировать не получилось. Только один респондент не знал о нём. Остальные считают, что это попытка привлечь к себе лишнее внимание и на это не стоит тратить свое время. «Не важно, кто прав. Важно сконцентрироваться на футболе, на Евро 2021. Всё остальное в этой ситуации не стоит внимания», - говорил пскович. Есть мнение, что они оба хороши». «С одной стороны, она зря пришла на эфир, ведь она не разбирается в футболе. Да и Губернеев был грубоват, даже если он цитировал классику. Навряд ли слова про коньяк известны широкой публике. Не стоило упоминать об алкогольной зависимости певицы», - говорила молодая псковичка.

В адрес комментатора, к слову, было больше всего негодования. Респонденты считают, что Ольгу намеренно пригласили, чтобы оскорбить. «Мне не понравилась эта ситуация. Губерниев вообще не понравился, потому что так нельзя делать. Зачем они пригласили её на передачу, зная, что возможна такая ситуация. Значит, всё было продуманно заранее», - предположила участница опроса.
Были и те, кто считает поступок ведущего Матч ТВ оправданным. «Бузова не права. Он всё по факту сказал», - говорил молодой респондент.

Губернеев уже принёс извинения, но соратницы Ольги рекомендуют ей подать на комментатора в суд. Продуманный план или неудачная шутка – остаётся гадать. Мы тоже процитируем мультяшного персонажа: «Давайте жить дружно».

 

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