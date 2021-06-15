В Псковской области 6 групп в детсадах закрыты на карантин из-за коронавируса

17:07, 15 июня 2021, ПАИ

В Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса 6 групп в 4 детских садах. Данные учреждения расположены в Пскове и Опочке, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Жителей области призывают соблюдать меры безопасности, беречь себя и своих детей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил, что через две недели в регионе могут ужесточить коронавирусные ограничения.