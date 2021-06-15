Первый в Пскове треугольник видимости появится у гуманитарного лицея

17:15, 15 июня 2021, ПАИ

Первый в Пскове треугольник видимости появится у гуманитарного лицея. Соответствующее решение поддержала городская комиссия по безопасности дорожного движения, передаёт с заседания 15 июня корреспондент Псковского агентства информации.

В треугольнике видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов, киосков, фургонов, рекламных конструкций, малых архитектурных форм, деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. Треугольники видимости применяются на нерегулируемых пересечениях и примыканиях дорог и улиц в одном уровне, на пешеходных переходах.