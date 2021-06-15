Пешеходный переход сохранят на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Вокзальной в Пскове

17:51, 15 июня 2021, ПАИ

В Пскове на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Вокзальной сохранят пешеходный переход. Соответствующее решение поддержала городская комиссия по безопасности дорожного движения, передаёт с заседания 15 июня корреспондент Псковского агентства информации.

Большинство членов комиссии поддержало такое решение. Кроме того, будет проработан вопрос об установке в этом месте светофора и камеры для контроля скоростного режима.