Рак кожи успешно лечится — ПАИ-live с Александром Юровым

18:11, 15 июня 2021, ПАИ

Два раза в год любой житель Псковской области бесплатно и без предварительной записи, имея на руках паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛс, может прийти в Псковский онкологический диспансер, оформить карту в отдельном окне, и по отдельной очереди попасть на прием к онкологу или дерматологу для обследования на предмет выявления злокачественных новообразований.

Сегодня, 15 июня в областном онкодиспансере прошел День открытых дверей, направленный на раннее выявление рака кожи и меланомы.

О том, как попасть на прием к врачу-онкологу, почему не стоит бояться, но стоит быть онконастороженным по отношению к собственной коже, особенно летом в проекте ПАИ-live рассказал главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров.