Автомобиль горел в Куньинском районе

18:19, 15 июня 2021, ПАИ

Возгорание автомобиля произошло в Куньинском районе, передает корреспондент газеты «Пламя».

15 июня в 16:30 в пожарно-спасательную часть поступил сигнал о том, на 451-м км трассы М9 «Балтия» произошло возгорание автомобиля «ГАЗель».

Пожарные подразделения, прибыв на место происшествия, оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.