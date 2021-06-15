Автомобиль горел в Куньинском районе
Возгорание автомобиля произошло в Куньинском районе, передает корреспондент газеты «Пламя».
15 июня в 16:30 в пожарно-спасательную часть поступил сигнал о том, на 451-м км трассы М9 «Балтия» произошло возгорание автомобиля «ГАЗель».
Пожарные подразделения, прибыв на место происшествия, оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
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