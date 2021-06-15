57-летний водитель мопеда госпитализирован после ДТП в Пскове

18:42, 15 июня 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Мопед и иномарка столкнулись на Леона Поземского в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла 15 июня у дома №115 на улице Леона Поземского. Столкнулись автомобиль Hyundai и мопед «Дельта».

В результате ДТП пострадал 57-летний водитель мопеда «Дельта». Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего мужчину.

На месте происшествия работают спасатели АСС, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.