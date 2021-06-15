57-летний водитель мопеда госпитализирован после ДТП в Пскове
Мопед и иномарка столкнулись на Леона Поземского в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла 15 июня у дома №115 на улице Леона Поземского. Столкнулись автомобиль Hyundai и мопед «Дельта».
В результате ДТП пострадал 57-летний водитель мопеда «Дельта». Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего мужчину.
На месте происшествия работают спасатели АСС, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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